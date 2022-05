Souveräne Auftritte von Hollenbach und Stätzling in der Bezirksliga

Plus Der TSV Aindling dagegen gibt wieder zwei Punkte ab und kassiert zwei weitere Platzverweise.

An der Spitze der Fußball-Bezirksliga ist weiter für Spannung gesorgt. Der TSV Hollenbach setzte sich gegen Wertingen mit 4:0 durch und der FC Stätzling mit 5:0 gegen Horgau. Nicht ganz mithalten konnte der TSV Aindling mit einem 2:2 gegen Wörnitzstein-Berg.