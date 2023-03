Spielmacher verlängert Vertrag beim aktuellen Spitzenreiter Aindling

Der TSV Aindling setzt seine Planungen für die neue Fußball-Saison fort und verlängert mit Spielmacher Gabriel Merane. Auch ein 19-jähriger Angreifer kommt.

Fußball-Bezirksligist TSV Aindling treibt weiter die Planungen für die kommende Saison voran. Mit Gabriel Merane hat nun ein weiterer Schlüsselspieler seinen Vertrag am Schüsselhauser Kreuz verlängert. Der derzeit verletzte Spielmacher bleibt dem TSV auch in der kommenden Saison treu.

Der 27-Jährige kam 2021 vom Bayernligisten Schwaben Augsburg zum TSV. In der vergangenen Saison kam Merane in 24 Spielen auf zehn Tore und acht Vorlagen. Aufgrund eines Syndesmosebandrisses absolvierte er in dieser Spielzeit erst acht Partien in der Bezirksliga Nord.

Neuer Angreifer beim TSV Aindling

Für Tore sorgen soll ab Sommer auch Markus Lohner. Der 19-jährige Angreifer kommt vom Kreisligisten TSV Hohenwart nach Aindling. Lohner wurde beim FC Ingolstadt ausgebildet und wohnt in Steingriff (Kreis Neuburg-Schrobenhausen). Der TSV Aindling führt die Tabelle der Bezirksliga Nord nach 20 Spieltagen an. (AZ)