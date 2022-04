Fußball-Bezirksliga

19.04.2022

Stätzling mischt nach Sieg in Affing ganz oben mit

Plus David Trinkl erzielt in den Schlussminuten das Tor des Tages beim 1:0-Sieg in Affing. Pausentee tut den Kickern auf beiden Seiten gut. Der FCS feiert zwei Siege über Ostern. Beim FCA ist die Stimmung dagegen schlecht.

Von Johann Eibl

Der FC Stätzling kann das Osterwochenende rein sportlich gesehen in allerbester Erinnerung behalten. Die Fußballer setzten sich am Samstag daheim gegen Bubes-heim mit 4:0 durch, und zwei Tage später ließen sie einen 1:0-Erfolg in Affing folgen. Damit mischen die Stätzlinger jetzt energisch in der Spitzengruppe der Bezirksliga Nord mit.

