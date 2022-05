Starke Stätzlinger verteidigen Tabellenführung vor Hollenbach und Aindling

Hollenbach behauptet in der Fußball-Bezirksliga Nord Platz zwei und bleibt Stätzling auf den Fersen. Aindling gewinnt und ist punktgleich mit Hollenbach.

Mit einem souveränen Auswärtssieg hat der FC Stätzling in der Fußball-Bezirksliga Nord seinen knappen Vorsprung an der Tabellenspitze verteidigt. Hollenbach und Aindling bleiben Stätzling aber auf den Fersen. Eine bittere Niederlage gab es für Verfolger Ecknach. Der zarte Aufstiegstraum scheint damit ausgeträumt zu sein.

Wörnitzstein – FC Stätzling 0:4

Der FC Stätzling setzte sich beim Verfolger Wörnitzstein unerwartet deutlich mit 4:0 durch. Dabei ging der Sieg nach einer starken Leistung auch in dieser Höhe völlig in Ordnung. Nach einer Flanke von David Trinkl markierte Robin Widmann das 0:1. Sieben Minuten später setzte Matthias Fischer die Kugel volley in die Maschen. Die Vorentscheidung fiel nach knapp einer Stunde, als Emanuel Blenk den besser postierten Widmann sah, der zum 0:3 einschieben konnte. Der eingewechselte Luis Lindermayr nutzte einen Torwartfehler und erzielte den 0:4-Endstand. Mit dieser vermeintlich besten Saisonleistung sind die Stätzlinger für das nächste Spitzenspiel am Mittwoch in Aindling bestens gerüstet. (bidi)

Bubesheim – VfL Ecknach 5:0

Einen „gebrauchten“ Tag hatte Ecknach am Samstag in Bubesheim. Der erste Tiefschlag kam nach einer Viertelstunde. VfL-Spielertrainer Michael Eibel war in Rasen und Gegenspieler hängen geblieben und musste nach minutenlanger Behandlung am linken Knie ausgewechselt werden. Patrik Merkle versenkte die Kugel unhaltbar für Keeper David Selig zum 1:0. Nur drei Minuten später grätschte Ecknachs Co-Spielertrainer Benedikt Huber etwas übermotiviert und traf dabei Ball und Gegner. Weil Huber bereits verwarnt war, zückte Schiedsrichter Maximilian Jaumann die Ampelkarte. 15 Sekunden nach der Pause verlor Ecknach den Ball und Merkle traf zum 2:0. Der SC spielte die Überzahl hervorragend aus und machte durch Mehmet Levet, Merkle und Hakan Polat den Kantersieg perfekt. „Ohne diese paar Minuten in der ersten Halbzeit hätten wir hier was holen können“, resümierte Eibel konsterniert. Eibel, Piller und Framberger hatten in der Anfangsphase gute Chancen für den Gast. (jng)

Wertingen – TSV Pöttmes 5:1

Auch in Wertingen hatte der TSV Pöttmes nichts zu bestellen, das Schlusslicht unterlag mit 1:5. Stefan Fackler brachte die Zusamstädter durch sein erstes Bezirksliga-Tor in Führung. Nur zehn Minuten später war auch schon das 2:0 fällig. Diesmal war Alexander Wiedemann der Torschütze. Wertingen legte durch ein Traumtor von Kapitän Maximilian Beham aus 25 Metern nach. Dann trafen Christoph Prestel und Marcel Mayr. Pöttmes hatte wenig entgegenzusetzen. Den Schlusspunkt setzte Gheorghe Geanta, als er seinen künftigen Mitspielern zeigte, dass er in der Lage ist, schöne Freistöße zu schießen. (thmi)

TSV Hollenbach – Mertingen 2:0

Mit einem 2:0-Heimerfolg gegen den FC Mertingen beendete der TSV Hollenbach seine Serie von zuletzt vier sieglosen Spielen und behauptet damit Tabellenplatz zwei. Dabei besannen sich die Krebsbachtaler, wie von Spielertrainer Daniel Zweckbronner gefordert, auf ihre Tugenden Kampf, Leidenschaft und Siegeswillen und waren von Anpfiff weg spielbestimmend. Unter den 185 Zuschauern im Krebsbach-Stadion war auch FIFA-Schiedsrichter Felix Brych, der zu einer Erstkommunionfeier in die TSV-Sportgaststätte gekommen war. Patrick Högg traf die Latte. Zwei Minuten später mussten die Gastgeber bereits den ersten Spielerwechsel vornehmen. Spielertrainer Daniel Zweckbronner verletzte sich ohne gegnerische Einwirkung am Knie und wurde durch Simon Ruisinger ersetzt. Im Anschluss startete der FC Mertingen eine kurze Drangphase. Neuzugang Michael Finkert im Hollenbacher Kasten, der den angeschlagenen Jozo Derek vertrat, zeigte eine starke Leistung. Kurz nach Anpfiff der zweiten Hälfte fiel das verdiente 1:0 für die Gastgeber. Nach Foul an Ricardo Anzano legte sich Högg in rund 20 Metern Entfernung den Ball zurecht und verwandelte per Aufsetzer. Nun übernahmen die Rot-Weißen vollständig die Kontrolle. Kurz danach verzeichnete Michael Fischer einen Lattentreffer. Linksverteidiger Raoul Leser traf ebenfalls Aluminium. Högg stellte nach Vorlage von David Burghart mit einem Schlenzer den Endstand her. (nzf)

Altenmünster – TSV Aindling 0:2

Es war wie immer in den vergangen fünf Jahren: Wenn der SC Altenmünster auf den TSV Aindling trifft, dann tun sich die Zusamtaler mit dem Toreschießen unwahrscheinlich schwer. So auch am gestrigen Sonntag, als im sechsten Vergleich nacheinander kein Treffer gelang. Wieder einmal fielen die Gegentreffer ziemlich spät, nämlich in der 82. Minute durch Patrick Modes und in der vierten Minute der Nachspielzeit, als Antonio Mlakic zum 0:2-Endstand traf. Lediglich als Ivan Brekalo einen Freistoß auf das Aindlinger Tor schlenzte (14.), musste TSV-Torwart Robin Scheurer sein ganzes Können aufbieten. Das Gleiche eine Minute später, als er nach einem Eckball von Gulamad Arab gefordert wurde. Aindling schnürte den SCA teilweise permanent in dessen Hälfte ein, stellte sich aber im gegnerischen Strafraum viel zu umständlich an. Im Mittelpunkt stand oft Altenmünsters Torhüter Paul Greiner. Einerseits, weil er durch einige riskante Aktionen die Gäste in aussichtsreiche Positionen brachte, andererseits aber auch, weil er zweimal glänzend parierte. So bei einer Riesenchance von Löffler (63.) und bei einem Weitschuss von Philipp Baier, der den zu weit vor dem Kasten stehenden SCA-Zerberus mit einem Heber aus 45 Metern überlisten wollte. (her)