10:00 Uhr

Tore satt, Dramatik pur: Aindling schlägt in Unterzahl gegen Hollenbach zurück

Trotz 1:3-Rückstand dürfen sich die Aindlinger am Ende über einen Punkt im Topspiel freuen.

Plus In einem hochklassigen Spitzenspiel spielen Aindling und Hollenbach 3:3. In der Schlussphase überschlagen sich die Ereignisse. Diskussionsstoff gibt es reichlich.

Von Johann Eibl

Das war beste Werbung für den Amateurfußball. Schönstes Frühlingswetter lockte am Donnerstagabend 500 Fans zum Spitzenspiel der Bezirksliga Nord zwischen dem TSV Aindling und dem TSV Hollenbach an. Und die Partie wurde den hohen Ansprüchen durchaus gerecht. Das 3:3 entsprach weitgehend den Leistungen. Dass die Besucher auf ihre Kosten kamen, dafür sorgten auch der Derbycharakter, verbunden mit vielen hitzigen Szenen, zwei Elfmetern und einem Platzverweis.

