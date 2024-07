Torfabrik Hollenbach: TSV will Offensivschwung aus Vorbereitung mitnehmen

In seine insgesamt neunte Bezirksligasaison startet am Samstag der TSV Hollenbach mit dem Auswärtsduell beim FC Horgau (Anstoß 15 Uhr). Die Krebsbachkicker haben allen Grund dem Auftakt euphorisch entgegenzufiebern. 29 Treffer erzielte der TSV in seinen sechs Vorbereitungsspielen – im Vergleich: in 15 Rückrundenbegegnungen in der vergangenen Spielzeit trafen die Rot-Weißen lediglich 15 Mal in das gegnerische Gehäuse. Negativer Höhepunkt war eine Durststrecke mit nur zwei Treffern in sieben Partien.

Auf solche Statistiken können sie in Hollenbach in der kommenden Spielzeit freilich verzichten: „Unser Manko war ganz offensichtlich die Torausbeute und das hätte uns fast den Klassenerhalt gekostet. Darum war klar, dass wir zur neuen Runde ein Hauptaugenmerk darauf legen und uns deutlich verbessern müssen“, berichtet Hollenbachs Trainerduo Christoph Burkhard und Daniel Zweckbronner. Dies scheint gelungen zu sein, wenngleich Zweckbronner den Testspielergebnissen nicht zu viel Bedeutung beimessen möchte: „Die Gegner in den letzten drei Vorbereitungsspielen haben deutlich später mit der Vorbereitung begonnen.“ Als besonders wichtigen Test ordnet Zweckbronner das 2:2 gegen den Landesligisten FC Ehekirchen. Da habe seine Mannschaft zwar wieder viele Torchancen liegen gelassen, doch die Art und Weise wie seine Elf aufgetreten ist, habe ihm imponiert. Aber auch den folgenden Partien konnte Zweckbronner Positives viel abgewinnen: „Wir haben das Toreschießen wieder für uns entdeckt, was absolut wichtig ist und was uns auch Selbstvertrauen gegeben hat. Wir ordnen das aber richtig ein und wissen, dass es gegen Horgau ein ganz anderes Spiel wird.“ Vergangene Saison kam seine Mannschaft gegen die Rothtaler nicht über zwei mühsam erkämpfte Remis (1:1, 2:2) hinaus.

Fußball: Fatih Cosar startet für TSV Hollenbach

Auch heute erwartet Hollenbachs Coach ein enges Spiel: „Horgau spielt mit pragmatischen Mitteln sehr erfolgreich. Man kann sie nie abschreiben und sie sind jederzeit in der Lage, ein Tor zu schießen.“ Zudem führen die Krebsbachtaler aktuell eine lange Absenzenliste. Martin Knauer (Schambeinentzündung), Raoul Leser, Moritz Herold, Patrick Högg (alle Sprunggelenk), Georg Witzenberger (privat verhindert), Alexander Kaltenstadler, Tim Schröder (beide Urlaub) und Simon Ruisinger (Aufbautraining nach Kreuzbandriss) fehlen sicher. Philipp Baier verletzte sich im Dienstagstraining am Knöchel, auch sein Mitwirken ist ungewiss. Doch Zweckbronner sieht seine Elf dennoch gut gerüstet für die heutige Begegnung: „Trotz aller Ausfälle können wir eine gute Truppe nach Horgau schicken. Die Jungs sind heiß und freuen sich darauf, dass es endlich wieder um Punkte geht. Ein guter Start in die Saison wäre natürlich Gold wert und dafür werden wir alles geben.“ Mithelfen sollen dabei Hollenbachs Neuzugänge, die sich in der Vorbereitung bereits sehr gut eingefügt haben. Wer von ihnen heute in der Startelf stehen wird, lässt Zweckbronner noch offen: „Fatih Cosar wird im Mittelfeld starten. Für die restliche Aufstellung gibt es verschiedene Möglichkeiten, da werden wir sehen, wer beginnt.“