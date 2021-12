TSV Pöttmes: Trainer Putz muss am Saisonende gehen

Plus Der TSV Pöttmes und Trainer Johannes Putz gehen im Sommer getrennte Wege. Wie der 36-Jährige auf die Entscheidung reagiert und was die Verantwortlichen planen.

Paukenschlag zur Winterpause: Beim TSV Pöttmes wird es im Sommer erneut einen Trainerwechsel geben. Der Bezirksligist wird den Vertrag mit Coach Johannes Putz nicht verlängern.