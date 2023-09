Fußball-Bezirksliga

06:00 Uhr

Unglücksrabe Ünal: Griesbeckerzell verliert deutlich

Plus Der SC Griesbeckerzell verliert 0:4 in Horgau. Ein Spieler verursacht gleich zwei Elfmeter. Offensiv fehlt die Präzision, auch beim Torjäger.

Einen rabenschwarzen Tag erwischte der SC Griesbeckerzell, der im Nachholspiel der Bezirksliga mit 0:4 beim FC Horgau unterlag. Einen gebrauchten Tag erwischte Abwehrspieler Tal Ünal, der gleich zwei Foulelfmeter verursachte.

Von der ersten Minute an hatte man auf den Rängen das Gefühl, die Hausherren wollen zeigen, was sie können. Sowohl auf dem Platz als auch von außen sorgte eine sehr gute Kommunikation für Ruhe im Horgauer Spiel. Nach 15 Minuten ließ Sebastian Kinzel dann auf der Gästeseite das erste Mal sein Können aufblitzen, schoss aber über das Horgauer Gehäuse. Nur kurze Zeit später köpfte Arthur Mayer einen Freistoß knapp am Tor vorbei (21.). In der 28. Minute parierte Horgaus Torhüter Fabian Häberl gegen Kinzel. Bis dahin war der SCG auf Augenhöhe. Nach 35 Minuten war es so weit. Nach einem Solo auf der rechten Seite sah Maxi Reitmeier Mayer, der nur noch per Foul im Sechzehner von Ünal gestoppt werden konnte. Philip Meitinger traf zum 1:0.

