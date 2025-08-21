Nächster Sieg: VfL Ecknach lässt gegen Maihingen nicht nach

Auch in Maihingen gibt sich der VfL Ecknach keine Blöße, schlägt den Aufsteiger mit 3:1 und feiert damit den fünften Sieg in Folge. Wieder musste die Truppe von Trainer Sören Dreßler die ein oder andere haarige Phase überstehen, trotzdem ist der Sieg am Ende verdient.

Dreßler war bereits vor dem Spiel stolz auf seine Mannschaft: „Einige mussten sich heute Urlaub nehmen oder die Arbeit früher verlassen. Dass trotzdem nahezu alle, die zur Verfügung standen, auch da waren, ist keine Selbstverständlichkeit“, hob der Übungsleiter im Hinblick auf die Anstoßzeit um 18.15 Uhr im knapp 100 km entfernten Maihingen hervor. Und seine Mannen übernahmen vom Anpfiff weg das Kommando, pressten hoch und investierten schon früh enorm viel in das Spiel.

Tatsächlich zeigte sich die Defensive der Hausherren beeindruckt, VfL-Stürmer Robin Streit scheiterte bereits nach zwei Minuten genauso knapp wie kurz darauf Serhat Örnek. Besser machte es Streit nach einer Viertelstunde, als er eine schöne Kombination über Daniel Framberger und Örnek zum zu diesem Zeitpunkt hochverdienten 0:1 abschloss. Ecknach hielt das Tempo hoch und hätte durch Örnek (17. und 25.) früh für klare Verhältnisse sorgen können. So aber kam Maihingen mit seinem ersten Torschuss durch Daniel Zekl zum Ausgleich (27.).

Maihingen schnuppert zwischendurch an der Führung: VfL Ecknach feiert Arbeitssieg

Und wer weiß, wie das Spiel gelaufen wäre, hätte Max Thum die Orange-Schwarzen nur weinige Minuten später in Führung gebracht, als er mutterseelenallein im glänzend parierenden VfL-Keeper Hannes Helfer seinen Meister fand. Alles in allem blieben die Blau-Weißen aber spielbestimmend, Framberger scheiterte noch an Fischer (32.) und Örnek am Pfosten (39.), aber Luca Broncel brachte Ecknach nach Vorarbeit von Simon Reiner noch vor der Pause wieder in Front (43.).

Der zweite Durchgang blieb lange ohne nennenswerte Höhepunkte, bis die Hausherren einen Freistoß schnell ausführten und Aaron Stimpfle nur noch Helfer vor sich hatte – aber auch er vermochte es nicht, den Keeper zu überwinden (76.). Als sich alle auf eine heiße Schlussphase einstellten, zog Örnek den Gastgebern und damit auch der gesamten Partie den Stecker. Einen zu kurzen Rückpass eines Maihingers erlief der Torjäger und vollendete allein vor Fischer zum entscheidenden 3:1 (84.). Dreßler konnte durchatmen und zollte dem Gegner Respekt. „Wenn du einen Millimeter nachlässt, gewinnst du nicht. In Maihingen werden noch einige Teams Probleme haben“, prophezeit der 49-Jährige und sprach seiner Mannschaft „ein großes Kompliment“ aus.

Probleme sieht Dreßler auch auf sich und seine Mannschaft am Sonntag im Heimspiel gegen Wörnitzstein zukommen, vor allem die linke Außenbahn bereitet ihm Sorgen. Mit Chris Wagner, Marc Baumgärtner (beide Urlaub) und Stefan Reiter (Leistenverletzung gegen Maihingen) fallen drei potenzielle Kandidaten weg. „Da habe ich jetzt noch keine Idee, da müssen wir uns noch etwas überlegen“, räumte er unmittelbar nach dem Spiel ein. Rein faktisch ist die Dreßler-Elf gegen Wörnitzstein der klare Favorit, der letztjährige Vierte der Abschlusstabelle konnte in dieser Runde erst ein Spiel für sich entscheiden und belegt aktuell nur Platz 14. Die bisherigen Ergebnisse zeigen aber auch heuer, was in der Bezirksliga Nord jedes Jahr zu gelten scheint: „Jeder kann dich schlagen, sobald du einen Millimeter nachlässt“, wie es Sören Dreßler ausdrückt. (jng)