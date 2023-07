Fußball-Bezirksliga

VfL Ecknach ist bedient – FC Stätzling ist ganz oben

Plus VfL verliert zuhause gegen Reserve des FC Gundelfingen mit 2:3. Mering unterliegt, Hollenbach spielt 1:1 in Horgau und Aufsteiger SC Griesbeckerzell nimmt aus Wörnitzstein einen Punkt mit.

Der Start der Fußball-Mannschaften aus dem Wittelsbacher Land in der Bezirksliga Nord ist durchmischt. Während der FC Stätzling nach zwei Spielen vorn steht, Aufsteiger Griesbeckerzell und Absteiger TSV Hollenbach jeweils vier Punkte auf dem Konto haben, legt der VfL Ecknach mit zwei Niederlagen einen Fehlstart hin.

SV Mering – TSV Babenhausen 0:2

Auch im zweiten Saisonspiel in der Bezirksliga Schwaben Süd konnte Landesliga-Absteiger SV Mering nicht gewinnen. In einem umkämpften Heimspiel gegen den Aufsteiger TSV Babenhausen, indem es zwei Zeitstrafen sowie zwei Gelb-Roten Karten gab, kassierte der MSV eine 0:2-Niederlage. Damit holt Mering lediglich einen Punkt aus den ersten beiden Spielen. „Wir haben eigentlich ein gutes Heimspiel gezeigt, stehen aber am Ende etwas unglücklich ohne Punkte da“, so Merings Trainer Dominik Sammer, der selbst in der 78. Minute die Ampelkarte sah: „ Babenhausen war cleverer und hat seine Chancen eiskalt genutzt“. Patrick Stahl brachte die Gäste in der 32. Minute durch einen direkt verwandelten Freistoß in den Winkel mit 1:0 in Führung, was zu diesem Zeitpunkt nicht unverdient war. Im zweiten Durchgang war es dann allerdings ein Spiel auf ein Tor. In der 53. sah es sogar gut aus für die Gastgeber.

