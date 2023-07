Fußball-Bezirksliga

18:00 Uhr

Wer fliegt und fängt künftig im Strafraum des TSV Hollenbach?

Plus Können die Hollenbacher Fußballer nach dem prompten Abstieg aus der Landesliga gleich wieder in der Spitzengruppe der Bezirksliga Nord mitmischen? Trainer Burkhard ist betont vorsichtig in seiner Prognose.

Von Johann Eibl Artikel anhören Shape

Es war ein Ausflug in höhere Gefilde, der aber nach einem knappen Jahr schon wieder zu Ende ging. Auf den riesigen Jubel im Mai 2022 nach dem ersten Einzug in die Landesliga in der Vereinsgeschichte sind die Fußballer des TSV Hollenbach als Schlusslicht zurück in der Bezirksliga. Darf das Team aus dem Krebsbachtal jetzt schon wieder nach oben schielen oder gilt es erst mal abzuwarten, wie sich der Absteiger in dieser Klasse zurechtfindet?

Vorbereitung/Tests Am Engagement der Spieler in den vergangenen Wochen hat Spielertrainer Christoph Burkhard nichts auszusetzen. Im Gegenteil: „Es waren immer 16, 18 Mann da, wir konnten immer was machen.“ Am vergangenen Wochenende absolvierte man noch ein Trainingslager, dessen Belastung sich am Sonntag beim letzten Test gegen Bobingen bemerkbar machte. Dieses Manko in Form von mangelnder Spritzigkeit haben die Verantwortlichen aber bewusst in Kauf genommen, schließlich galt es, in besonders intensivem Training dem Team den letzten Schliff zu verpassen. Wer die Resultate aus den Testspielen (siehe Infokasten) liest, der mag beim 1:9 gegen den FC Augsburg an ein redaktionelles Versehen denken. Das Ergebnis entsprach freilich den Tatsachen im Vergleich mit den Junioren des Bundesligisten, über die Burkhard respektvoll sagt: „Die haben uns die Grenzen aufgezeigt.“ Mit anderen Worten: In der Bezirksliga werden die Kontrahenten über weniger Potenzial verfügen.

Kader Auf der Position des Torhüters bestand Handlungsbedarf, nachdem Jozo Derek in Richtung Altomünster aufbrach. In diesen Tagen wird sich erst entscheiden, ob nun Florian Hartmann aus Stätzling oder Mirco Stöger aus Affing als Nummer eins anzusehen ist. Michael Finkert ist derzeit aufgrund einer Schulterverletzung noch kein Thema. Philipp Baier kommt aus Aindling. Der interessanteste Neuzugang könnte Moritz Herold werden, der in seiner Zeit beim SV Egg an der Günz nicht nur in der Bezirksliga kickte, sondern 30-mal gar in der Landesliga. Simon Fischer, der zuletzt lange Zeit nur in der „Zweiten“ stürmte, könnte nun auch im Team eins wieder auf Torejagd gehen. Nicht zu vergessen Spielertrainer Daniel Zweckbronner, der die gesamte Vorbereitung mitmachen konnte und dem seine Knieverletzung endlich keine Probleme mehr bereitet.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen