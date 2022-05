Fußball-Bezirksliga

14:00 Uhr

Wieder ein Platzverweis: Aindling ringt Ecknach nieder

Plus Der TSV Aindling wahrt gegen den VfL Ecknach seine Aufstiegschancen. Erneut gibt es einen Platzverweis. Der TSV Hollenbach löst seine Pflichtaufgabe.

Von Johann Eibl

An der Ausgangsposition an der Spitze der Bezirksliga Nord hat sich am Nachholspieltag nichts geändert. Sowohl der TSV Hollenbach als auch der TSV Aindling erfüllten ihre Hausaufgaben. Da auch der FC Stätzling gewann, bleibt es ein Dreikampf. Der VfL Ecknach erwies sich im Derby am Schüsselhauser Kreuz aber als der erwartet harte Brocken.

