Zeller Kapitän wird Co-Trainer in Ecknach

Der Bezirksligist VfL Ecknach ist auf der Suche nach Verstärkung für das Trainerteam in der kommenden Saison fündig geworden. Nachdem die Aichacher Vorstädter erst kürzlich bekannt gaben, dass ab Sommer Thomas Nöbel die Kommandos bei den Blau-Weißen gibt, steht nun auch fest, dass ihn Simon Reiner als spielender Übungsleiter auf dem Feld unterstützen wird.

Der 26-jährige, aktuell Kapitän beim Ligakonkurrenten SC Griesbeckerzell, entschied sich trotz Offerten aus höherklassigen Ligen für diesen Schritt. „Ich habe selbst nie höher gespielt als Bezirksliga, drum ist das Trainer-Angebot aus Ecknach für mich einfach eine große Chance, mich auch persönlich einen Schritt weiterentwickeln zu können“ erklärt Reiner, der bereits in der A-Jugend ein Jahr lang an der Erlenstraße kickte. VfL-Fußballchef Benedikt Huber zeigt sich begeistert vom kommenden Neuzugang. „Natürlich haben wir seinen Weg immer verfolgt. Er hat in dieser Saison mit seinen Leistungen nochmal einen gewaltigen Sprung gemacht und zählt in meinen Augen zu den besten Fußballern der Bezirksliga Nord“ freut sich Huber und ist sicher, dass „der Simon auch ohne weiteres ein, zwei Klassen höher spielen könnte“.

Fußball-Bezirksliga: Reiner verlässt Griesbeckerzell

Dass Reiner auch das Rüstzeug mitbringt, voranzugehen, davon ist Huber überzeugt. „Wir trauen ihm das absolut zu. Er hat eine brutale Präsenz auf dem Platz und in der Kabine, kann eine Mannschaft mitreißen und weiß, was nötig ist, um Spiele zu gewinnen“ so der 35-jährige. Auf welcher Position der neue Mann beim VfL spielen wird, steht noch nicht fest. „Ich kann im Zentrum spielen, fühle mich aber grundsätzlich auf der rechten Außenbahn sehr wohl. Wir werden sehen, wo ich der Mannschaft am besten helfen kann“ legt sich Reiner nicht fest.

Was die Arbeitsteilung angeht, betont Chefcoach Thomas Nöbel, dass er seinem Kollegen auf Augenhöhe begegnen möchte. „Wir werden jede Entscheidung abstimmen, ich brauche keinen, der mir nur die Hütchen aufstellt“ stellt der 40-Jährige klar. Am Mittwoch stieg der VfL, unter Anleitung des aktuellen Trainerduos Thomas Nöbel/Mario Schmidt, in die Vorbereitung ein. In über zwanzig Einheiten soll die Grundlage geschaffen werden, um in der Rückrunde den Klassenerhalt zu sichern. (jng)

Testspiele

2. Februar 15 Uhr VfL – Nördlingen II (Kunstrasen Gersthofen)

8. Februar 17 Uhr VfL – Altenmünster (Kunstrasen Gersthofen)

14. Februar 18.30 Uhr Türk Königsbrunn - VfL

15. Februar 19 Uhr TSV Hohenwart -VfL (Kunstrasen Pfaffenhofen)

23. Februar 14.30 Uhr Olympiadorf München - VfL

1. März 11 Uhr VfL - Petersdorf (Kunstrasen Gersthofen)