Zur neuen Saison: Björn Wohlrab wird Spielertrainer beim SC Griesbeckerzell

Das Trainertrio um Matthias Kefer wird den SC Griesbeckerzell nach der Saison verlassen. Nachfolger wird Björn Wohlrab. Auch ein Co-Trainer ist schon gefunden.

Das Trainerkarussell fängt sich schon jetzt an zu drehen. Im Sommer wird es einige Wechsel auf den Bänken geben. Einer zwischen zwei langjährigen Rivalen steht bereits fest. Denn mit Björn Wohlrab übernimmt der jetzige Coach des SSV Alsmoos-Petersdorf zur neuen Saison beim SC Griesbeckerzell.

Schon seit einigen Wochen war klar, dass das Trainertrio Matthias Kefer, Marius Kefer und Simon Landes zur kommenden Saison ihre Ämter niederlegen werden. Deshalb begab sich Vizepräsident Spielbetrieb Benedikt Oswald auf die Suche und wurde nun fündig.

Fußball-Kreisliga: Auch der Co-Trainer des SC Griesbeckerzell kommt aus Petersdorf

Neben Wohlrab wechselt auch Patrick Szilagyi als Co-Trainer nach Zell. Er war bereits in Petersdorf als Wohlrabs spielender Assistent tätig. „Wir sind sehr froh und glücklich, dass man das Duo für den SCG gewinnen konnten und setzen große Hoffnungen in die Arbeit der beiden“, so Oswald, der das Duo als Wunschlösung betrachtet.

Wohlrab war seit 2021 als Trainer beim Fusionsklub tätig. Der 35-Jährige coachte auch schon den SV Echsheim sowie den TSV Rehling. Abwehrspieler Szilagyi bildet seither mit Wohlrab ein Duo. Der 31-jährige Abwehrspieler sammelte zuvor höherklassig Erfahrung beim SV Mering, Cosmos Aystetten und FC Stätzling. (AZ)