Bezirksligist Hollenbach will im Derby in Stätzling punkten

Plus TSV-Team muss heute in Stätzling ran und Griesbeckerzell wird in Rain erwartet. Nur Ecknach spielt zu Hause und am Sonntag und will Kontakt nach oben halten.

Zwei der drei Fußball-Bezirksligisten aus dem nördlichen Teil des Wittelsbacher Landes spielen bereits am heutigen Samstagnachmittag – jeweils auswärts. Nur der VfL Ecknach tritt zuhause an – am Sonntag gegen Horgau.

TSV Hollenbach Ihre zuletzt aufsteigende Form wollen die Bezirksliga-Fußballer des TSV Hollenbach heute ab 15.30 Uhr im Landkreisduell beim FC Stätzling bestätigen. Zwar dürfte die Hürde beim Tabellendritten ungleich höher sein, als die am vergangenen Wochenende gegen den Vorletzten SSV Glött , dennoch ist man im Krebsbachtal zuversichtlich, dass nach dem jüngsten 3:0-Heimsieg auch auswärts wieder gepunktet werden kann. „Die Mannschaft darf sich jetzt aber nicht auf dem Sieg gegen Glött ausruhen. Vielmehr wäre es wichtig nachzulegen, um den Abstand nach hinten zu vergrößern“, gibt Abteilungsleiter Bernhard Fischer die Marschroute für die Partie im Friedberger Stadtteil aus. „Wir haben auf den ersten Abstiegsrelegationsplatz fünf Punkte Vorsprung, auf den Platz zur Aufstiegsrelegation liegen wir ebenfalls fünf Zähler zurück. Derzeit orientieren wir uns aber nur nach hinten, zu unbeständig waren unsere Leistungen in dieser Saison bisher“, so Fischer weiter. Gastgeber FC Stätzling spielt bisher eine starke Runde, liegt aktuell mit 18 Punkten auf Rang drei und hat mit 25 erzielten Treffern die zweitgefährlichste Offensivabteilung der Bezirksliga Nord. Vor allem Mittelfeldakteur Mert Sert (23) lässt es in dieser Spielzeit regelmäßig krachen und führt mit zehn Einschüssen die Torjägerliste im Bezirksliga-Klassement an. Das Trainerduo Christoph Burkhard und Daniel Zweckbronner wird im Vergleich zur Vorwoche wieder ein paar Veränderungen vornehmen müssen. Mehrere Spieler plagen sich mit Blessuren herum, die wohl nicht alle bis zum Wochenende abgeklungen sein werden. Immerhin dürfte der vergangene Woche noch geschonte Defensivspezialist Martin Knauer wieder in die Startelf zurückkehren. Auch Alexander Kaltenstadler ist nach seinem Kurzurlaub wieder im Hollenbacher Aufgebot zu finden. (nfz)

SC Griesbeckerzell Nach dem fulminanten Start in die erste Bezirksliga-Saison der Vereinsgeschichte, fällt die Bilanz nach neun Spielen des SCG jetzt eher durchwachsen aus. Zwei Siege, drei Unentschieden und vier Niederlagen ergeben unter dem Strich neun Zähler. Das ist laut SCG-Trainer Matthias Kefer und Vizepräsident Spielbetrieb Benny Oswald weder dramatisch noch überragend. Ähnlich ist die Lage beim heutigen Gegner TSV Rain II. Die Reserve der Bayernliga-Truppe hat aktuell ebenfalls neun Punkte, jedoch bereits zehn Spiele. Im Hinblick für das Spiel (Anpfiff 15 Uhr) gibt sich Kefer zuversichtlich. Er hoffe, dass seine Mannschaft aus den zuletzt schwierigen Wochen gelernt habe und nun fokussiert und mit der entsprechenden Einstellung zu Werke gehe. Für ihn ist dabei besonders wichtig, dass die Trainingsbeteiligung wieder besser wird. Zuletzt sei man aufgrund von urlaubsbedingten Absenzen und Verletzungen doch deutlich dezimiert im Training gewesen – für den Zeller Coach ein weiterer Grund für die aktuelle Leistung. Hinsichtlich des Kaders sieht es zum Wochenende zumindest wieder besser aus. Gegen Rain dürften Simon Reiner , Nico Ertl und Nicolas Koch wieder als Kandidaten für die Startelf bereitstehen. Dahingegen steht hinter einem Einsatz von Tobias Huber ein Fragezeichen, nachdem er am Sonntag bereits nach knapp 20 Minuten verletzungsbedingt ausgewechselt werden musste. (dab)

VfL Ecknach Nach drei Auswärtsauftritten in Folge spielt der VfL am Sonntag um 15 Uhr wieder an der heimischen Erlenstraße. Zu Gast wird dann der FC Horgau sein, der nach anfänglichen Schwierigkeiten zuletzt in die Spur fand und zehn Punkte aus den letzten vier Partien einheimsen konnte. Die Truppe aus dem westlichen Augsburger Landkreis belegt derzeit mit 17 Zählern den fünften Tabellenplatz, der VfL liegt auf dem siebten Rang und hat nur einen Punkt weniger, was bei Spielertrainer Michael Eibel keine Hochgefühle auszulösen vermag. Mit drei Punkten ist die Ausbeute und die daraus resultierenden Erkenntnisse nämlich weder so richtig Fisch noch Fleisch. „Den Spielverläufen nach hätten es auch vier, fünf oder sechs Punkte sein können oder sogar müssen“, hadert der 30-Jährige. Tabellarisch hat sich an der Situation der Bau-Weißen nicht viel verändert, der Abstand zum Tabellenzweiten beträgt immer noch nur drei Punkte. Verliert Ecknach die Begegnung gegen Horgau , würde der Kontakt zur Spitzengruppe erst mal abreißen. Kapitän Daniel Zakari , Serhat Örnek und Martin Birkl sind im Vergleich zur letzten Woche wieder mit von der Partie. Bei Tobias Wehren , der unter der Woche krank war, wird es hingegen eng – sein Einsatz ist fraglich. (jng)

