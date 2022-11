Fußball

vor 51 Min.

Big Points vor der Pause: Vier heimische Teams im Abstiegskampf gefordert

Sowohl der FC Affing um Niklas Neumair FC Affing (links) als auch der VfL Ecknach um Philipp Elbl sind am Sonntag nochmals gefordert und wollen in ihren Nachholspielen Punkte im Abstiegskampf sammeln.

Plus Affing und Ecknach brauchen in ihren Nachholspielen dringend Punkte. Gleiches gilt für das Kellerduell in der Kreisliga Ost zwischen Inchenhofen und Echsheim.

Artikel anhören Shape

Die allermeisten heimischen Fußballer befinden sich bereits in der Winterpause. Am Wochenende stehen noch ein paar Nachholspiele an. Dabei geht es vor allem um den Klassenerhalt. Der FC Affing und der VfL Ecknach brauchen dringend Punkte. Gleiches gilt für die Kontrahenten im Kellerduell der Kreisliga Ost zwischen dem TSV Inchenhofen und den SV Echsheim-Reichertsein.

