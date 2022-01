"Bin kein Frühstücksdirektor" - Herbert Wiest hört beim FC Affing auf

Plus Der Sportliche Leiter Herbert Wiest verlässt den FC Affing auf und wechselt zurück auf die Trainerbank. Der 59-Jährige wechselt in die Kreisliga.

Wenn in einigen Wochen die Fußballer – hoffentlich – wieder um Punkte kämpfen werden, dann wird der FC Affing seine beiden Teams bei den Männern mit einem fast unveränderten Kader bestücken. Lediglich Torhüter Nicolas Köpper (Fortuna Regensburg) und Abwehrspieler Leopold von Peinen (TSV Ottobrunn) verlassen den Verein. Eine Veränderung aber gibt es dennoch beim FCA. Herbert Wiest bekleidet nicht länger das Amt des Sportlichen Leiters. Er kehrt zurück auf die Trainerbank und wird Coach beim Kreisligisten TSV Zusmarshausen.