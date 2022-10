Bundesliga-Tipp: Iffarth sieht FC Bayern München im Topspiel vorne

Plus Sielenbachs Spielertrainer Hans Iffarth bevorzugt offensiven Fußball. Der Friedberger erklärt, warum es bei seinem Team im Pokal besser läuft als in der Liga.

Hans Iffarth ist seit 2019 Saison Spielertrainer beim TSV Sielenbach. Der 34-jährige Friedberger war früher viele Jahre für die Sportfreunde Friedberg aktiv, für die er auch seine ersten Schritt als Trainer machte. Über die Jugend des FC Stätzling gelangte er nach Sielenbach. In der Bundesliga drückt Iffarth keiner festen Mannschaft die Daumen. Der Physiotherapeut freut sich auf Spieler offensiver Mannschaften mit möglichst vielen Toren. Trotz einiger Probleme sieht er den FC Bayern München als klaren Favoriten auf den Titel.