Fußball

05.05.2023

Bzirksligist Affing sitzt im Kreisliga-Zug

Plus Nach 1:3-Niederlage zu Hause gegen Horgau ist der Abstieg aus der Bezirksliga eigentlich nicht mehr zu verhindern. Torfestival: Inchenhofen schlägt Echsheim mit 5:3.

Für den FC Affing ist der Zug in Richtung Kreisliga nach der Niederlage im Nachholspiel gegen den den ebenfalls abstiegsbedrohten FC Horgau mehr oder weniger abgefahren. In den beiden Kreisliga-Spielen setzten sich jeweils die Heimmannschaften aus Oberbernbach und Inchenhofen durch.

Affing – Horgau 1:3

Die Anhänger des FC Affing müssen in dieser Saison besonders leidensfähig sein. Das 1:3 am Mittwochabend gegen Horgau war bereits die neunte Heimniederlage in dieser Runde der Bezirksliga. „Wir müssen erwachsener werden“, verlangt Tobias Jorsch von seinen Leuten. Und der Spielertrainer fährt fort: „Wir müssen lernen, dass ein Spiel 90 Minuten dauert und nicht nur 60.“ Dass die Affinger einmal mehr leer ausgingen, das lag zum einen an den personellen Problemen; mit den fehlenden Kickern hätte man beinahe ein komplettes Team bilden können. Jorsch nannte daneben ein anderes Manko: „Wir machen unnötige Fehler, die machen uns selbst das Leben schwer.“ Spielerisch aber, das steht für ihn fest, hat sich die Mannschaft positiv entwickelt. Die erste Halbzeit hat der Coach „sehr positiv“ gesehen, wenngleich Horgau durch Michael Vogele in Führung ging, der später auch das 1:2 herstellte. Dazwischen lagen der Ausgleich durch Ahmed Karaca und zwei erstklassige Chancen, die Anel Jusufovic ungenutzt ließ. Die Gäste trafen noch ein drittes Mal, wenngleich Philip Meitinger zehn Minuten lang zuschauen musste. Christian Herr war der Schütze. Jorsch kommentierte diesen Treffer so: „Das 1:3 fiel aus einer dämlichen Situation heraus.“ (jeb)

