Daniel Framberger verlässt Ecknach im Sommer

Der jetzige Trainer Daniel Framberger wird dem VfL Ecknach auch nicht als Spieler erhalten bleiben. Im Sommer übergibt der 31-Jährige an ein junges Trainerduo.

Jochen Selig, seines Zeichens Abteilungsleiter beim VfL Ecknach und für die sportliche Entwicklung verantwortlich hatte alles versucht. Er wollte den aktuellen Spielertrainer Daniel Framberger als Kicker auf dem Feld an der Erlenstraße halten. In vielen Gesprächen machte Selig dem 31-Jährigen einen Verbleib schmackhaft. Doch der Coach wird im Sommer gehen.

„Er wird leider definitiv nicht bleiben, das hat er mit in einem Telefonat mitgeteilt“, so Selig, der hinzufügt: „Wir bedauern dies, können seine Entscheidung aber nachvollziehen und respektieren sie uneingeschränkt.“ Sportlich lief es beim VfL in dieser Spielzeit sehr gut. Lange führte man die Tabelle der Bezirksliga Nord an und überwintert auf Rang drei. Für Wirbel sorgte im Herbst die Nachricht, dass der Verein in der kommenden Saison nicht mehr auf Framberger als Coach setzen möchte. Stattdessen übernehmen Michael Eibel und Angelo Jakob (aktuell noch beim TSV Hollenbach) als spielendes Trainerduo (wir berichteten).

Framberger kam 2018 vom Bayernligisten TSV Schwaben Augsburg zum VfL Ecknach. In der ersten Saison hatte der Mittelfeldspieler mit Verletzungsproblemen zu kämpfen. Mittlerweile zieht er die Fäden im Mittelfeld und ist mit sechs Toren und zehn Vorlagen in dieser Saison VfL-Topscorer. Der Augsburger könnte sich am Ende der Saison mit dem Aufstieg in die Landesliga verabschieden. (sry-)