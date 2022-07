Fußball

vor 47 Min.

Der Hollenbacher Spielertrainer sagt: "Wir stellen unsere Spielweise um"

Der Hollenbacher Spielertrainer Christoph Burkhard bereitet sich mit seinem Team gerade auf das Abenteuer Fußball-Landesliga vor. Burkhard wird bald 38 Jahre alt, will seinem Team aber weiterhin helfen, solange er mithalten kann.

Plus Christoph Burkhard ist einer von zwei Spielertrainern beim TSV Hollenbach. Im Interview beschreibt er die aktuelle Lage beim Landesliga-Aufsteiger und spricht über seine Zukunft.

Von Johann Eibl

Die Fußballer des TSV Hollenbach treten in der neuen Saison erstmalig in der Landesliga an. Derzeit läuft die Vorbereitung. Darüber sprachen wir mit Spielertrainer Christoph Burkhard.

