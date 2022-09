Derby in Leahad: Aindling und Ecknach ohne Schlüsselspieler

Plus Erstmals treffen Inchenhofen und Oberbernbach in der Kreisliga aufeinander. Hollenbach muss ins Allgäu, Aindling nach Horgau. Bei Ecknach sitzen beide Spielertrainer auf der Bank.

Schwere Auswärtsspiele warten auf die heimischen Mannschaften. Hollenbach und Aindling müssen in der Fremde ran, nur Ecknach spielt zuhause. In der Kreisliga kommt es zu zwei brisanten Derbys.