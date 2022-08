Fußball

vor 18 Min.

"Diesmal keine zehn Tore" - Kühbachs Trainer will seine Team entwickeln

Plus Kühbachs Trainer Emanuel Miok tippt auf den FC Bayern München als Meister. Corona und ein Testspiel sind schuld, dass er nun wieder beim TSV die Kommandos gibt.

Von Sebastian Richly

Vor fünf Jahren verließ Emanuel Miok den TSV Kühbach. Nun ist der 37-Jährige zurück. Mit dem TSV feierte der Abwehrspieler seine größten Erfolge als Trainer. Zusammen mit Frank Lehrmann führte er die Kühbacher von der A-Klasse direkt in die Kreisliga. Danach war er noch in Gebenhofen tätig und gönnte sich danach eine Pause. Dann fing er an, für den TSV Neusäß II zu spielen. Während der Corona-Pandemie reifte dann die Idee, wieder auf den Platz als Spielertrainer zurückzukehren. Der Steppacher (Kreis Augsburg) drückt dem FC Bayern München die Daumen, glaubt aber auch an einen Sieg des FC Augsburg.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen