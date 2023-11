Fußball

06:01 Uhr

Duell der Formschwachen: Zell empfängt Ecknach zum Derby

Plus Für den SC Griesbeckerzell und für den VfL Ecknach geht es im Derby um viel. Der TSV Hollenbach hadert vor dem Spiel in Günzburg mit dem Sportgericht.

Die Rückrunde startet in der Bezirksliga Nord gleich mit einem Derby. Nicht irgendein Derby, sondern das Duell zweier Stadtteilrivalen. Der SC Griesbeckerzell empfängt am Sonntag ab 15 Uhr den VfL Ecknach. Die Gäste wollen Revanche für die Hinspielniederlage. Die Probleme beider Teams ähneln sich.

SCG-Trainer Matthias Kefer bezeichnet die bisherigen zwölf Punkte als „zu wenig“. Obendrein gesellt sich zur ohnehin prekären Lage noch ein Restprogramm, dass es in sich hat. So steht man beispielsweise zweimal dem Team des VfR Jettingen gegenüber, sowie den Spitzenteams aus Wörnitzstein und Wertingen. Um nicht den Anschluss zum rettenden Ufer zu verlieren, muss Kefers Elf vor der Winterpause also definitiv punkten. Am besten schon im Heimspiel gegen den VfL Ecknach. Zuletzt blieben beide Mannschaften weit hinter ihren Ansprüchen zurück. Die Gastgeber aus Zell konnten aus den vergangenen fünf Spielen lediglich einen Sieg holen, die Gäste aus Ecknach schmale vier Zähler. Damit steht das Duell der aktuell formschwächsten Teams an.

