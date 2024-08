Ecknach im Krisengipfel in Meitingen gefordert - Griesbeckerzell kann befreit aufspielen

Verkehrte Welt in der Bezirksliga Nord. Am ersten Spieltag feierte der VfL Ecknach einen knappen Derbysieg beim SC Griesbeckerzell. Nun jubeln die Zeller, die aktuell auf Platz zwei stehen, während in Ecknach bereits die Alarmglocken läuten. Im Krisengipfel in Meitingen hofft der VfL deshalb auf zwei Rückkehrer. Auch in der Kreisliga Ost mischen Mannschaften oben mit, die dort keiner erwartet hat.

