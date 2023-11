Ecknach verlängert mit Trainerduo - Huber wird Sportchef

Michael Eibel und Angelo Jakob bilden auch in der kommenden Saison das Trainerduo beim VfL Ecknach. Dafür gibt es schon im Winter einen Wechsel im Vorstand.

Der VfL Ecknach hat die Verträge mit seinen Spielertrainern Angelo Jakob (28) und Michael Eibel (30) vorzeitig um ein weiteres Jahr bis 2025 verlängert.

„Wir sind mit ihrer Arbeit sehr zufrieden. Sportlich sind wir in der Spur, die Stimmung ist gut und die Trainingsbeteiligung hoch. Zudem bringen die beiden ein hohes Maß an Identifikation mit dem Verein mit. Deshalb sind wir zu dem Schluss gekommen, dass das Gesamtpaket sehr gut zu uns passt und wir die Zusammenarbeit fortführen wollen“, erläutert Fußball-Chef Jochen Selig die Beweggründe. Aktuell belegen die Aichacher Vorstädter in der Bezirksliga Nord den vierten Tabellenplatz. Da auch Eibel und Jakob bleiben wollten, wurde man sich schnell einig. „Die Gegebenheiten und das Umfeld in Ecknach sind sehr besonders. Es fehlt an nichts, wir haben einen guten Kader und können in Ruhe arbeiten“, erklärt Eibel, der bereits 2017 als Spieler an die Erlenstraße kam und 2022 zum Trainer wurde. Jakob, der 2022 vom TSV Hollenbach zum VfL stieß, spricht von einer „sehr einfachen Entscheidung“ und freut sich „über das Vertrauen, das man uns entgegenbringt“.

Innenverteidiger Benedikt Huber übernimmt zum Jahreswechsel das Amt des Sportchefs beim VfL Ecknach. Foto: Wilhelm Baudrexl Foto: Wilhelm Baudrexl

Bei den Gesprächen mit am Tisch saß auch Benedikt Huber, eigentlich Innenverteidiger in der Bezirksliga-Elf, aber auch designierter Nachfolger von Selig, der im Winter als Vorstand Spielbetrieb ausscheiden wird. Von daher war es laut Selig „selbstverständlich, dass seine Meinung bei der Entscheidung eine gewichtige Rolle gespielt hat“. (jng)