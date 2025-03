Am Samstag um 14 Uhr gastiert der VfL Ecknach beim TSV Haunstetten am Sportplatz an der Albert-Loderer-Halle. Das Hinspiel entschieden die Ecknacher mit 3:2 für sich – durch einen späten Treffer von Jonas Erhard nach mustergültiger Vorarbeit von Fabian Ostermaier. Besonders bemerkenswert: Beide Joker wurden erst in der 79. Minute eingewechselt.

