Ecknach will Serie fortsetzen - Hiobsbotschaft für FC Affing

In den Bezirks- und Kreisligen beginnt mit dem Spieltag eine englische Woche mit drei Partien innerhalb von weniger als zehn Tagen. Besonders für den FC Affing heißt es: Verlieren verboten. Beim FCA gibt es allerdings weitere schlechte Nachrichten.

Landesliga Testspielcharakter hat die Partie des TSV Hollenbach am Samstag gegen die SpVgg Unterhaching II, die in der laufenden Saison außer Konkurrenz antritt. „Es ist natürlich besser, als mitten in der Saison spielfrei zu sein. Uns wäre es aber lieber, wenn es ein echtes Punktspiel wäre“, beschreibt Hollenbachs Trainer Daniel Zweckbronner die Gemütslage. Da im Kader der Heimelf mehrere Akteure angeschlagen sind, werden Zweckbronner und sein Kollege Christoph Burkhard ein paar Umstellungen vornehmen. „Der ein oder andere kann eine Pause gebrauchen, um Blessuren auszukurieren. Da werden wir kein Risiko eingehen und diese Spieler lieber schonen.“ Erstmals in der Rückrunde könnte Alexander Greifenegger nach überstandener Achillessehnenreizung im Kader stehen. Alexander Kaltenstadlers (Sprunggelenksverletzung) Versuch, wieder ins Mannschaftstraining einzusteigen, endete mit einem dicken Knöchel, eine MRT-Untersuchung soll nun Klarheit schaffen. Das Hinspiel endete 1:1. Die Gäste kommen mit mächtig Rückenwind ins Krebsbachtal. Zuletzt gelangen Unterhaching drei deutliche Siege. (nzf)

Bezirksliga Für den VfL Ecknach steht eine richtungsweisende englische Woche vor der Tür. Zunächst muss die Mannschaft um die beiden Spielertrainer Angelo Jakob und Michael Eibel am Sonntag bei der Bayernligareserve des FC Gundelfingen ran. Im Moment trennen den VfL sechs Zähler von der Abstiegsrelegation. Jakob warnt davor, sich davon blenden zu lassen. „Das kann in den nächsten acht Tagen schnell in die eine, aber auch wieder in die andere Richtung gehen“, weiß der 28-Jährige, der mit seiner Mannschaft nach dem Winter sieben Punkte in drei Spielen holte. In der Hinrunde trafen die beiden Kontrahenten ebenfalls als Tabellennachbarn aufeinander, nur war es damals noch ein Spitzenspiel. Ecknach grüßte von der Tabellenspitze. Im weiteren Saisonverlauf büßten beide Mannschaften in der Tabelle einige Plätze ein. „Wir müssen der jungen Gundelfinger Mannschaft von der ersten Minute an den Schneid abkaufen“, gibt Jakob die Marschroute vor. Fußballerisch habe der Gegner einiges zu bieten, „da unterscheiden sie sich nicht von anderen U23-Teams, das sind alles hochtalentierte Kicker. Wenn du sie spielen lässt und sie Spaß haben, dann wird das ein unangenehmer Nachmittag für uns“, ist sich Jakob sicher. Wie in den Wochen zuvor können er und Eibel bei der Aufstellung nahezu aus dem Vollen schöpfen. Um die weite Fahrt nach Gundelfingen (gut 75 Kilometer) für Spieler und Fans angenehmer zu gestalten, setzt der VfL einen Bus ein, der um 12.30 Uhr am Sportheim abfährt. (jng)

Nach der späten 0:1-Pleite in Bubesheim empfängt der FC Affing am Sonntag ab 15 Uhr den nächsten Vertreter aus dem Kreis Günzburg. Mit dem Tabellenzweiten FC Günzburg wartet ein harter Brocken auf das Team von Spielertrainer Tobias Jorsch: „Die Niederlage in Bubesheim mussten wir natürlich erst einmal verkraften, im Training haben wir diese Woche versucht, uns intensiv auf den Tabellenzweiten vorzubereiten“. Auch Jorsch ist klar, dass es jetzt einen Aufwind geben muss: „Wir haben uns am Donnerstag zusammengesetzt und uns den Plan für Sonntag nochmals angeschaut. Wir müssen jetzt anfangen zu punkten, auch wenn es gegen Günzburg schwer wird. Alles ist machbar“. Der FCA liegt aktuell auf Rang 15, der Rückstand auf die Relegationsplätze beträgt bereits acht Zähler. Jorsch: „Wir müssen jetzt von Spiel zu Spiel schauen, uns intensiv auf den Gegner vorbereiten, alles raushauen, dann ist auch ein Sieg gegen Günzburg drin.“ Personell schaut es beim FC Affing recht gut aus, Jorsch steht der gleiche Kader wie in Bubesheim zur Verfügung. Allerdings ist noch nicht klar, ob Spielmacher Daniel Framberger auflaufen kann. Definitiv nicht dabei ist Marco Buchner, der sich am Donnerstag im Training schwer verletzt hat. Sogar ein Rettungswagen musste gerufen werden, eine genaue Diagnose steht noch aus. (joj)