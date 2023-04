Ecknacher Nullnummer: VfL holt Punkt in Gundelfingen

Der ersatzgeschwächte VfL Ecknach holt beim 0:0 beim FC Gundelfingen II zumindest einen Punkt. Vor allem in Halbzeit wäre mehr drin gewesen für die Gäste

Seit vier Spielen wartet der VfL Ecknach in der Bezirksliga Nord nun schon auf einen Sieg, mit dem 0:0 beim FC Gundelfingen II kann man an der Erlenstraße aber ganz gut leben.

Zurück zum VfL Ecknach. Tore fielen am Mittwochabend im Nachholspiel in Gundelfingen nicht. Die Gastgeber kamen besser ins Spiel und hatten mehr Ballbesitz. Ecknach versuchte es mit langen Bällen. Die erste Großchance hatten dann doch die Gäste. Lukas Wagner probierte es mit einem Lupfer direkt in die Hände von FCG-Torhüter Timo Ratter.

Fußball: Ecknach hat in Durchgang eins Probleme

Danach übernahm der Aufsteiger das Kommando und hatte gleich mehrere gute Möglichkeiten. Paul Neubieser war selbst überrascht, als ihm Mitte der Ball vor die Füße sprang. Sein Abschluss aus guter Position erwies sich dann aber als nicht kontrolliert genug. Lukas Schön hob den Ball am Tor vorbei, David Spitzert schoss aus kurzem Winkel ans Außennetz. Ecknach hatte durch einen Freistoß von Angelo Jakob noch eine gute Gelegenheit. Nach der Pause steigerte sich Ecknach und machte es nun den Gastgebern deutlich schwieriger.

Ratter bewahrte Gundelfingen bei einem Schuss von Marcus wehren vor dem Gegentreffer. Beim Volleyschuss von Serhat Örnek wäre der Keeper machtlos gewesen, doch der Ball landete an der Latte. Am Ende teilten sich die Teams verdientermaßen die Punkte, wodurch beide noch nicht alle Abstiegssorgen los sind. (AZ)