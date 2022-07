Eurasburg kickt Rehling im Totopokal gleich raus

Erste Runde im Fußball-Pokal auf Kreiebene: Wanderfreunde Klingen schlagen Wulfertshausen.

Am Mittwochabend sind die ersten Fußballvereine aus dem Landkreis schon mal ausgeschieden. Am Mittwoch, 27. Juli, wird im Totopokal auf Kreisebene die zweite Runde ausgetragen. Dabei steigen auch höherklassige Teams bis hin zur Bezirksliga ein. So muss der TSV Aindling in Grasheim antreten. Interessant dürfte auch die Begegnung zwischen dem BSV Berg im Gau und dem TSV Pöttmes werden. Die Fußballfreunde in Friedberg können sich auf ein Lokalderby zwischen den Sportfreunden und dem TSV freuen.

In der ersten Runde am Mittwochabend kam es bei den Vereinen aus unserer Region drei Mal zu Entscheidungen im Elfmeterschießen. Die Wanderfreunde Klingen setzten sich auf diese Weise mit 4:3 gegen den SV Wulfertshausen durch, der TSV Mühlhausen musste sich dem SV Thierhaupten mit 6:7 geschlagen geben und die DJK Gebenhofen-Anwalting unterlag mit dem gleichen Resultat dem FC Hellas Augsburg. Für das lokale Kräftemessen mit dem TSV empfahlen sich die Sportfreunde Friedberg mit einem 7:0-Sieg beim FC Hochzoll. Roman Große, Tarek Raboue (je zwei Treffer) sowie Valentin Schnur, Hakan Nurten und Florian Zaby waren die Torschützen.

Enge Begegnung zwischen Sielenbach und Tandern

Der SV Eurasburg fertigte den TSV Rehling mit 6:1 Toren ab, wobei es zur Pause noch 1:1 stand. Robin Röhrle war dreimal erfolgreich, Jonas Albasha zweimal und Metehan Karakurt einmal. Den Ehrentreffer für die Rehlinger markierte Christian Lottes. Als eine enge Begegnung erwies sich der Vergleich zwischen dem TSV Sielenbach und dem FC Tandern, wobei die Gäste schnell mit 2:0 vorn lagen. Doch dann beherrschten die Sielenbacher diese Auseinandersetzung, sie dürfen nun gegen den BC Aichach auf eine größere Zahl von Zuschauern hoffen. (jeb)

Runde eins: Ergebnisse

SC Eurasburg – TSV Rehling 6:1

FC Hochzoll – SF Friedberg 0:7

WF Klingen – Wulfertshausen 4:3 n. E.

ESV Augsburg – TSV Merching 3:1

TSV Mühlhausen – SV Thierhaupten 6:7 n.E.

TSV Sielenbach – FC Tandern 4:3

DJK Gebenhofen – Hellas Augsburg 6:7 n. E.

SV Untermeitingen – SF Bachern 5:3

SV Ried – VfR Foret 2:4

SV Hörzhausen – BSV Berg im Gau 1:5,

Runde zwei: Mittwoch, 27. Juli, 18.30 Uhr

SSV Margertshausen – Kissinger SC

SV Grasheim – TSV Aindling

TSV Sielenbach – BC Aichach

SF Friedberg – TSV Friedberg

SpVgg Bärenkeller – TSV Dasing

BSV Berg im Gau – TSV Pöttmes

SC Eurasburg – FC Hellas Augsburg

WF Klingen – FC Alba Augsburg