Ex-Profi wird Spielertrainer - Pipinsried klärt Trainerfrage

Herbert Paul wird Spielertrainer beim FC Pipinsried. Er bildet mit Enver Maltas ein Duo. Adthedon Lushi bleibt dem Dorfklub in anderer Funktion erhalten.

Die große Frage, wie es trainertechnisch beim FC Pipinsried ist kurz vor Weihnachten nun endlich geklärt. Etwas überraschend gibt es dabei wenig Veränderungen beim Dorfklub, denn das bisherige Trainerteam bleibt dem FCP erhalten, allerdings mit neuer Rollenverteilung.

„Der FC Pipinsried kann nach vielen positiven Gespräche das Trainerteam für die Rückrunde verkünden. Herbert Paul und Enver Maltas bilden das Trainerteam“, heißt es in einer Pressemitteilung. Ex-Profi Paul wird dabei dem Dorfklub nicht nur in Sachen Coaching helfen, sondern auch auf dem Feld. Der 28-Jährige war schon in der 3. Liga für den TSV 1860 München aktiv und bis Sommer beim österreichischen Bundesligisten am Ball. Der Abwehrspieler wollte eigentlich zurück in den Profi-Fußball, nun bleibt er im Dachauer Hinterland.

Lushi bleibt FC Pipinsried erhalten

Das gilt auch für Adthedon Lushi, der künftig aber nicht mehr Teil des Trainerteams sein wird. Der frühere Publikumsliebling fungiert als Teammanager. „Erfreulicherweise konnten wir Ati Lushi an den Verein binden. Ati wird als Teammanager die sportliche Leitung unterstützen und sich um die Belange im strukturellen Bereich kümmern,“ heißt es weiter. Ursprünglich wollte der FCP Lushi als Trainer halten, doch beruflich sei das für den 29-Jährigen nicht möglich.

Die Mission Klassenerhalt beginnt für das neue alte Pipinsrieder Team am 16. Januar, dann startet die Vorbereitung auf die Frühjahrsrunde in der Regionalliga Bayern. Schon vor dem ersten Training sollen sich die Spieler mit Lauf-Plänen fit halten. (sry-)