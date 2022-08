Fußball

vor 36 Min.

Experten-Tipp: Gebenhofens Mackovic sieht die Bayern als Meister

Plus Nach einem Jahr Pause steht Damir Mackovic wieder an der Seitenlinie. Was er mit Gebenhofen in der Kreisklasse für Ziele hat und wen er als Favoriten sieht.

Von Sebastian Richly

Damir Mackovic ist seit dieser Saison Trainer der DJK Gebenhofen. Der 41-Jährige war seit seinem Weggang vom Bezirksligisten Türkgücü Königsbrunn nun knapp ein Jahr lang ohne Verein. Der Coach ist im Wittelsbacher Land kein Unbekannter. Unter anderem gab Mackovic bereits bei den Sportfreunden Friedberg, dem SSV Alsmoos-Petersdorf und dem TSV Friedberg die Kommandos. Mackovic drückt sowohl dem FC Bayern München, als auch dem FC Augsburg die Daumen. Wie er den Kampf um die Meisterschaft und den Abstiegskampf sieht.

