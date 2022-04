Fußball

vor 33 Min.

Experten-Tipp: Rehlings Manuel Rauscher hofft auf Bayern-Ausrutscher

Plus Rehlings Fußballchef Manuel Rauscher ist Fan des FC Augsburg und hofft auf einen Sieg des FCA. Auf was der 35-Jährige im Abstiegskampf in der Kreisklasse setzt.

Wenn die Bundesliga am Wochenende nach der Länderspielpause in die entscheidende Phase geht, wird Manuel Rauscher anders als viele seiner Teamkollegen beim TSV Rehling dem FC Bayern München die Daumen drücken. Der Sportliche Leiter der Lechrainer hofft auf einen Sieg des FC Augsburg. Rauscher ist großer Anhänger des FCA und besucht mit seinem Sohn öfters Spiele der Augsburger.

