Experten-Tipp: Sielenbachs Trainer Hans Iffarth sieht Stuttgart in der Relegation

Plus Sielenbachs Spielertrainer Hans Iffarth verrät, warum er keinen Lieblingsverein hat und Tore Pirorität haben. Dabei ist der 32-Jährige gelernter Abwehrspieler.

Hans Iffarth bestreitet seine dritte Saison als Trainer des TSV Sielenbach in der A-Klasse Augsburg Ost. Der 32-Jährige tippt auf einen klaren Sieg des FC Bayern München gegen den VfB Stuttgart. Dem FC Augsburg traut der Friedberger einen Punkt in Leipzig und somit den sicheren Klassenerhalt zu. Einen Lieblingsverein hat Iffarth im übrigen nicht: „Ich mag Offensiv-Fußball und halte es mit den Teams, die nach vorne spielen.“