Fußball

18:00 Uhr

Experten-Tipp: Stotzards Simon Knauer ist vom FC Augsburg überrascht

Plus Simon Knauer mischt mit Aufsteiger DJK Stotzard oben in der Kreisklasse mit. Der Fan des FC Bayern München verrät das Erfolgsgeheimnis und was die Ziele sind.

Von Sebastian Richly Artikel anhören Shape

Simon Knauer ist seit dieser Saison Spielertrainer bei der DJK Stotzard. Für den 33-Jährigen, der viele Jahre beim TSV Aindling in der Bayern-, Landes- und Bezirksliga als Torgarant aktiv war, ist es die erste Station als Coach. Der 33-Jährige drückt dem FC Bayern München die Daumen und glaubt an einen Sieg im Spitzenspiel bei Borussia Dortmund. Vom FC Augsburg ist der Hausener positiv überrascht.

