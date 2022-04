Fußball

Expertippen-Tipp: Stotzards Trainer glaubt an Meisterfeier des FC Bayern

Plus Für Stotzards Trainer Jürgen Zeche steht am Sonntag das Spitzenspiel in der A-Klasse Ost an. Im Sommer wechselt er nach Obergriesbach, nicht ganz freiwillig.

Von Sebastian Richly

Jürgen Zeche ist Trainer bei der DJK Stotzard und kämpft mit seinem Team um den direkten Wiederaufstieg in die Kreisklasse. Nach der Saison wechselt der 59-Jährige zum Ligakonkurrenten SV Obergriesbach. Der Routinier tippt auf einen Sieg des FC Bayern München im Spitzenspiel gegen Borussia Dortmund. Dem FC Augsburg traut Zeche den Klassenerhalt zu.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

