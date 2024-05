Fußball

12:00 Uhr

Fällt Finale der Fußball-Ligen in Aichach-Friedberg ins Wasser?

Plus Der letzte Spieltag der unteren Klassen ist am Samstagnachmittag angesetzt. Es geht fast überall noch um Auf- und Abstieg. Starke Regenfälle könnten zu Spielabsagen führen.

Von Johann Eibl

Unter einem denkbar ungünstigen Stern steht das Finale im Fußball von den Kreisligen abwärts. Es herrscht kein Mangel an Partien, die Spannung und Brisanz versprechen. Doch diese Konstellation wird überlagert vom Dauer-Regenwetter und der Prognose, dass auch am Samstag sich noch ordentliche Wassermengen über dem Wittelsbacher Land ergießen werden, verbunden mit der Sorge, dass es am letzten Spieltag zu zahlreichen Ausfällen kommen wird. Das wäre gleich aus zwei Gründen mehr als ungünstig. Viele Fußballer haben bereits ihren Urlaub geplant, Nachholspiele würden ihnen da nicht gerade ins Konzept passen. Und außerdem soll die Relegation in Kürze beginnen. In jedem Fall sind die Kicker gut beraten, wenn sie sich am Samstag auf tiefe, aufgeweichte Böden einstellen. Und die Besucher werden sich unter Regenschirme flüchten,

Stadtderby in Oberbernbach: BC Aichach will noch Meister werden

Bei ordentlichem Wetter dürfte sich der SC Oberbernbach auf eine große Zahl von Zuschauern einstellen. Denn das Duell mit dem Nachbarn verspricht diesmal besonderen Zündstoff. Dem BCA ist bereits die Teilnahme an der Relegation in die Bezirksliga gewiss. Doch diesen Umweg würde man sich gerne ersparen und den Aufstieg auf direktem Weg sichern. Dass Oberbernbach dabei bereitwillig Schrittmacherdienste leitet, ist freilich nicht zu erwarten. Vielmehr werden die Gastgeber bestrebt sein, dem Favoriten ein Bein zu stellen, schließlich handelt es sich ja um ein Stadtderby. Und in das geht jeder Außenseiter mit besonderem Ehrgeiz.

