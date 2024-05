Fußball

FC Stätzling blickt nach Aus in Landesliga-Relegation nach vorn

Plus Nach dem K.o. im Rückspiel für Landesliga-Aufstieg in Thalhofen war Tristesse angesagt. Der Trainer bleibt, aber ein wichtiger Spieler wechselt in die Bayernliga.

Von Johann Eibl

Geht ein Spiel verloren, dann richten sich die Köpfe bei den Fußballern nach unten. Das gilt mehr oder weniger für alle Klubs. Die Kicker des FC Stätzling kassierten am Dienstagabend in Thalhofen keine Niederlage, so erzielten vielmehr ein überaus beachtliches 3:3 nach Verlängerung. Doch dieses Unentschieden wirkte wie ein Schlag ins Kontor, weil es zur Folge hatte, dass die Mannschaft ihr Träume von einem Einzug in die Landesliga erneut vertagen musste. In der neuen Runde tritt der FCS einmal mehr in der Bezirksliga an.

„Im Bus herrschte Trauerstimmung“, berichtete Manfred Endraß, der Abteilungsleiter. „Das war sehr bitter nach dem 3:0, es ist schwer, in Worte zu fassen.“ Hätte der Vizemeister der Bezirksliga Nord zwei deutliche Schlappen beim Zweiten der Südgruppe kassiert, so hätte man von einer Überforderung reden können. Doch diese Formulierung war keineswegs zutreffend. Denn nach der 3:0-Führung hatten die Gäste nicht nur die 1:3-Heimspielniederlage wettgemacht. Sie lagen nun insgesamt mit 4:3 in Führung. Besser hätte es nicht laufen können in diesem Ortsteil von Marktoberdorf. Doch wenig später schlugen die Ostallgäuer mit aller Macht zurück. „Es ist halt so, weil wir es nicht über die Zeit gebracht haben“, so Endraß, der wohl den entscheidenden Grund für dieses Ausscheiden nannte: „Wir hätten zuhause nicht 1:3 verlieren dürfen.“

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

