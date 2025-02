FCP und TSV gehen getrennte Wege

Die Spielgemeinschaft des TSV Altomünster und dem FC Pipinsried II, die 2023 aus der Taufe gehoben wurde, ist ab Sommer Geschichte. Das hat der Bayernligist gestern in einer Pressemitteilung bekannt gegeben. In der Saison 2023/24 ist die SG aus aus der Kreisklasse München abgestiegen, verlor in der Relegation gegen den SV Petershausen. Das konnten auch der jetzige Dachauer Landesligaspieler Kevin Kozica und Nenad Petkovic, der nun regelmäßig von FCP-Trainer Josef Steinberger in der Bayernliga eingesetzt wird, sowie der starke Schlussmann Quirin Hechtl (FC Tandern) nicht verhindern.

„Natürlich ist es schwierig, einem potenziellen Bayernligaspieler zu erklären, warum er in der Kreisklasse auflaufen soll und Teammitglieder des Gastgebers am Sonntag nicht beim Spiel sind, weil sie trotz Abstiegskampf lieber auf Fahnenweihen oder Burschenbälle gehen. Das ist leider der große Unterschied zwischen ambitioniertem und Hobby-Fußball“, stellt Benjamin Rauch, Präsident des FC Pipinsried fest. Nach dem Abstieg in die A-Klasse und der dadurch noch größer werdenden Ligendifferenz sei ein weiterer Einsatz von Spielern aus dem Bayernligaaufgebot nicht mehr in Frage gekommen, schreibt der Klub in der Mitteilung. Das lag auch an der großen Anzahl an U19-Spielerwechseln nach Schwabhausen sowie dem vergleichsweise kleinen FCP-Kader.

„Trotzdem wollte ich das Projekt SG, gerade auch im Hinblick auf die Gemeinde Altomünster, aber auch für zukünftige Jugendspieler nicht sterben lassen“, betont Rauch. Er habe daher seine Beziehungen im Landkreis spielen lassen und Robert Penk als Trainer an den TSV vermittelt und so neun weitere Spieler nach Altomünster gelockt. So konnte Altomünster überhaupt erst eine Herrenmannschaft für die laufende Spielzeit stellen. Aktuell ist der Absteiger Vierter mit Kontakt zu den Aufstiegsrängen. „Nachdem der TSV Altomünster jetzt personell wieder unabhängiger ist, wurde die SG durch die dortige Abteilungsführung zum Sommer 2025 gekündigt. Ungeachtet dessen wünschen wir dem TSV maximalen sportlichen Erfolg und eine baldige Rückkehr auf die Kreisebene“, sagt Rauch. (AZ)