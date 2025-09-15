Angstgegnerinnen besiegt: Sielenbach startet mit wildem Sieg in die BOL-Saison

„Nicht schon wieder“, schallte es am Sonntagvormittag in der 82. Spielminute durch die Sportanlage in Batzenhofen. Die Gastgeberinnen des CSC Batzenhofen-Hirblingen hatten ihren Gästen des TSV Sielenbach gerade das 2:1 eingeschenkt, ein Abwehrfehler war vorangegangen. Die Hoffnung der Sielenbacherinnen, nach sechs Niederlagen und einem Remis aus den vergangenen sieben Spielen mal wieder einen Sieg gegen den CSC einzufahren: nahezu zunichtegemacht. Und doch durften die Vizemeisterinnen der vergangenen Saison am Ende noch jubeln.

Spielertrainerin Nina Ruscheweyh, vergangenes Jahr noch Assistentin und seit dieser Saison hauptverantwortlich für die BOL-Frauen, sagte: „Es war insgesamt kein leichtes Spiel. Das lag nicht unbedingt an der Stärke des Gegners, sondern an der Bilanz der vergangenen Jahre.“ Trotz der „mentalen Geschichte“ kamen die Sielenbacherinnen aber gut in die Partie, Ruscheweyh bescheinigte nach Abpfiff „keine gute, keine schlechte, eine solide Partie“.

Führung, Rückstand, später Sieg: Der Auftakt des TSV Sielenbach bringt alle Emotionen mit

So fiel in der 40. Minute das 1:0 für die Vorjahres-Vizemeisterinnen. Anja Breitsameter hieß die Torschützin – nach einer Ecke: „Das ist normalerweise gar nichts für uns. Dieses Mal haben wir Standards aber im Training davor noch geübt“, sagte Ruscheweyh. So ging es mit einer knappen Führung in die Pause.

Die sollte auch noch länger Bestand haben, weil der TSV nach der Unterbrechung auch seine Chancen nicht nutzen konnte. So passierte es wie so häufig, wenn man vorne nicht trifft: Dem CSC Batzenhofen-Hirblingen gelang in der 77. Minute durch einen Freistoß der Ausgleich. Fünf Minuten später kam es noch dicker – und ein „Nicht schon wieder“ aus Sielenbacher Reihen folgte.

Die Gäste gaben sich aber nicht auf: Ein Steilpass erreichte Carina Schneider, die sich im Eins-gegen-Eins gegen Batzenhofens Torhüterin behaupten und zum erneuten Ausgleich einschieben konnte. Und dann folgte die zweite Minute der Nachspielzeit – mit einer erneuten Ecke. Die Sielenbacherinnen bestätigten ihre neugefundene Stärke, Sophia Echter bestellte den Endstand.