Fußball-Landesliga: Was folgt auf die Aindlinger Feiersaison?

In der abgelaufenen Saison hatte Aindling mehrmals Grund zum feiern: Meisterschaft in der Bezirksliga und Aufstieg und zuvor schon der Sieg im Totopokal-Kreisfinale (Bild).

Plus Wir checken die Fußball-Teams: Nach fünf Jahren Bezirksliga schnuppert der TSV Aindling endlich wieder Landesligaluft. Wie schlagen die jungen Neuzugänge ein?

Von Johann Eibl

Es war am 27. Mai 2018, als eine 0:1-Heimniederlage gegen Gersthofen für den TSV Aindling den Abschied aus der Fußball-Landesliga markierte. Seither sind gut fünf Jahre verstrichen, in denen der langjährige Bayernligist in der Bezirksliga Nord vertreten war. In der Endabrechnung nahm die Mannschaft stets einen Platz in der oberen Hälfte der Tabelle ein, zum Aufstieg aber reichte es erst vor wenigen Wochen. Nun weht also wieder Landesligaluft am Schüsselhauser Kreuz, der TSV gehört erneut jener Liga an, die Vereinschef Ludwig Grammer vor Jahren mal als die richtige für den Verein bezeichnet hatte.

Vorbereitung/Tests In den vergangenen Wochen fehlten immer wieder Kandidaten, nicht zuletzt auf Grund gesundheitlicher Probleme. Am 25. Juni gab’s im Heimspiel gegen den TSV Nördlingen ein derbes 0:8. Diese Pleite ist weitgehend in Vergessenheit geraten, doch sie sollte ein Warnschuss sein. Denn Packungen dieser Art sind mitnichten ein Produkt des Zufalls.





Kader Das Trainerteam mit Christian Adrianowytsch und seinem spielenden Assistenten Benjamin Woltmann bleibt unverändert. Florian Peischl sich weiterhin für die Keeper zuständig. Dass sich Markus Gärtner nach 13 Bezirksligatreffern in der vergangenen Runde in die A-Klasse nach Augsburg verabschiedet hat, ist sicher als sportlicher Verlust zu werten. Aykut Atay steht nun in Diensten des TSV Gersthofen , den gleichen Weg schlug Danijel Malinic ein, Philipp Baier ging nach Hollenbach . Nico Baumeister bringt als Neuzugang von Gersthofen reichlich Erfahrung aus der Landesliga mit. Allerdings muss er nach einem Kreuzbandriss noch länger pausieren, auch bei Markus Weigl ist auf Grund seiner Verletzung noch Geduld angesagt. Dazu kommen einige Kandidaten, die man vorerst unter der Rubrik Talente einordnen kann.





Ausgangsposition In Aindling ist es so wie bei jedem anderen Aufsteiger auch: Es gilt in allererster Linie, sich an die neue sportliche Umgebung zu gewöhnen und sich einen Stammplatz dort zu erarbeiten. Der Rückkehrer bekommt es dabei mit Rivalen zu tun, die ihm bislang weitgehend unbekannt waren; das trifft etwa auf die Mitaufsteiger FSV Pfaffenhofen , TSV Bobingen und SC Aufkirchen zu. Mit dem FC Kempten dagegen, am Freitag der Auftaktgegner zu Hause, hat man früher bereits in der Bayernliga die Klingen gekreuzt.





Auftaktprogramm In den ersten fünf Spieltagen muss Aindling dreimal auswärts antreten. Nach dieser Startphase wird man einigermaßen einschätzen können, ob der Meister der Bezirksliga Schwaben Nord eine Etage höher ordentlich mitmischen kann.





Prognose Wer in der Bezirksliga den Ton angegeben und sich am Ende mit neun Zählern durchgesetzt hat, dem ist auch in der Landesliga was zuzutrauen. Dabei wird auch dem Publikum eine wesentliche Rolle zukommen. Es bleibt abzuwarten, inwieweit das Zuschauerinteresse am Lechrain , das zuletzt wie allgemein üblich geschwunden ist, jetzt wieder in der höheren Spielklasse ansteigt, um für Stimmung und für Unterstützung der Mannschaft von den Rängen her zu sorgen. Was zuletzt auf wenig Verständnis stieß im Verein, war die Tatsache, dass sich zwei fest einkalkulierte Kandidaten quasi auf den letzten Drücker noch abgemeldet hatten. Gabriel Merane, der in der letzten Saison zwei Treffer erzielte und bei sieben weiteren die Vorarbeit leistete, kehrte zum TSV Schwabmünchen zurück, und Oguzhan Karaduman , der 22 Partien bestreiten hatte, trägt wieder das Trikot vom SV Türkgücü Königsbrunn . Ob für dieses Duo jetzt noch adäquater Ersatz gefunden werden kann, bleibt abzuwarten. Die Aindlinger haben bislang vorwiegend junge Kräfte geholt, die sich weiter entwickeln sollen. Das könnte sich als Manko erweisen, andererseits trifft der Hinweis auf die vielen routinierten Kräfte im Kader ebenso zu. Die Mannschaft hat sicher das Potenzial, um sich in der Landesliga auf Dauer zu etablieren. Dass sie zuletzt in 30 Partien lediglich 19 Treffer zuließ, spricht für eine mehr als solide Defensive.

Neuzugänge Nico Baumeister ( TSV Gersthofen ), Nico Gastl ( FC Stätzling ), Jonas Müller ( FC Stätzling ), Florian Hanreich ( FC Stätzling ), Markus Lohner ( Hohenwart ), Markus Weigl ( Unterthürheim )

( ), ( ), ( ), ( ), ( ), ( ) Testspiele TSV Rain – Aindling 2:1, Aindling – TSV Nördlingen 0:8, TSV Rain II – Aindling 1:3, Aindling – Cosmos Aystetten 2:4,

TSV Meitingen – TSV Aindling 1:2, TSV Aindling – Gundelfingen 0:3

Saisonstart TSV Aindling – FC Kempten 21. 7., FC Ehekirchen – TSV Aindling 26. 7., TSV Aindling – Oberweikertshofen 29. 7., TSV Jetzendorf – TSV Aindling 6. 8., TSV Bobingen – TSV Aindling 9. 8., TSV Aindling – VfB Durach 12.8.

