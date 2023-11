Güner kommt: Türkspor Aichach landet Transfercoup

Plus A-Klassist Türkspor Aichach verpflichtet Aydin Güner zur Winterpause als Spielertrainer. Der 34-Jährige war vor Kurzem noch bei einem anderen Verein tätig.

Türkspor Aichach hat einen Transfercoup gelandet. Ab der Winterpause übernimmt Aydin Güner als Spielertrainer den A-Klassisten. Bis vor rund zwei Wochen war der 34-Jährige noch für den Kreisliga-Aufsteiger FC Gerolsbach aktiv. Güner ist in der Region kein Unbekannter. Zuvor war er auch schon für den SC Oberbernbach verantwortlich.

Beim A-Klassisten übernimmt Güner von Akif Dogan und Hüseyin Köprücü, die vor anderthalb Jahren die Mannschaft übernahmen und aus der B-Klasse führten. Dogan wird den Verein im Winter verlassen, Köprücü bleibt dem Team laut dem sportlichen Leiter Mecnun Tanriverdi erhalten. Güner ist bei Türkspor kein Unbekannter. In der Saison 20111/12 erzielte er für die Aichacher in 23 Spielen starke 32 Treffer. (AZ)