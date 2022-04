Harter Brocken: Hollenbach mit Respekt vor Stätzling

Plus Der TSV Hollenbach steht am Sonntag gegen den Tabellenvierten FC Stätzling vor einer schwierigen Aufgabe. Auf einen Ausrutscher des Primus lauern Aindling und Ecknach.

Das Spitzenspiel der Bezirksliga Nord steigt am Sonntag (Anstoß 15 Uhr) in Hollenbach. Zu Gast ist Tabellenvierte FC Stätzling beim Spitzenreiter. Auf einen Ausrutscher hofft der TSV Aindling, der seinerseits eine lösbare Aufgabe hat. Auf einen unangenehmen Gegner trifft der VfL Ecknach.