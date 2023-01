Hollenbach holt Jugend-Nationalspieler vom FC Augsburg

Der TSV Hollenbach startet die Mission Klassenerhalt mit drei Neuzugängen. Einer davon war schon in den Nachwuchsteams Kroatiens am Ball und kommt vom FCA.

Bereits vergangene Woche Montag starteten die Fußballer des TSV Hollenbach in die Vorbereitung zur anstehenden Landesligarückrunde. Fünf Testspiele kommen auf das Team der Trainer Christoph Burkhard und Daniel Zweckbronner bis zum 5. März zu. Personell hat sich was getan im Krebsbachtal.

Offensivakteur David Schwab wird die Rot-Weißen dabei nicht mehr unterstützen. Der 20-jährige schloss sich in der Winterpause der zweiten Mannschaft des TSV Schwaben Augsburg an. Auch Abwehrmann Vincent Finkert, der in der Hinserie auf zwei Einsätze kam, zählt nicht mehr zum Aufgebot. Ihn hat es wieder in seinen Geburtsort Garmisch verschlagen, weshalb er zum FC Garmisch-Partenkirchen zurückkehrt. Neu im Kader der Krebsbachkicker ist Angreifer Silvio Sebalj. Der noch für die A-Jugend spielberechtigte 18-jährige Kroate wechselt aus dem Nachwuchsleistungszentrum des FC Augsburg nach Hollenbach. 2017 schloss sich der gebürtige Aichacher den Fuggerstädtern an, wo er bis zur Winterpause für die U19 in der Junioren-Bundesliga auflief. Vom kroatischen Fußballverband wurde Sebalj mehrfach in Nachwuchsnationalteams berufen, für die er auch zum Einsatz kam.

Ebenfalls neu beim TSV ist Keeper Davorin Baric. Der 29-Jährige trug zuletzt das Trikot des SV Cosmos Aystetten, wo er vergangene Saison Landesligaerfahrung sammelte. In der laufenden Spielzeit bestritt Baric noch keinen Einsatz und wird an der Raiffeisenstraße die Torwartriege um Michael Finkert und Jozo Derek ergänzen. (nzf)

Testspiele

TSV Gersthofen – TSV (29. Januar)

Türk Königsbrunn – TSV (5. Februar)

Germarin. – TSV (12. Februar Batzenhofen)

TSV Wertingen – TSV (18. Februar)

TSV Bobingen – TSV (25. Februar)