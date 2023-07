Fußball

vor 17 Min.

Hollenbach ist zurück: Absteiger startet in neue Saison mit einigen Fragezeichen

Jonas Ruisinger (rechts) und der TSV Hollenbach starten am Samstag in die neue Saison.

Plus Fußball-Bezirksliga: TSV beginnt die Saison nach dem Abstieg mit einem Heimspiel gegen den FC Günzburg. Auf einen Spieler müssen die Krebsbachtaler besonders aufpassen.

Artikel anhören Shape

Nach rund sechs Wochen Vorbereitung starten die Fußballer des TSV Hollenbach am Samstag mit dem Heimspiel gegen den FC Günzburg in die Bezirksligasaison (Anpfiff 17.30 Uhr).

Nach ihrem einjährigen Gastspiel in der Landesliga sind die Krebsbachtaler zurück in der Bezirksliga Nord, der sie zuvor bereits fünf Jahre in Serie angehörten. Nach dem Abstieg als Tabellenletzter gilt es für die Rot-Weißen nun mit neuem Selbstvertrauen in die Spielzeit zu starten und schnellstmöglich Fuß zu fassen. Spielertrainer Christoph Burkhard gibt deshalb keine konkrete Platzierung als Saisonziel aus: „Nach einem Abstieg muss man sich in der neuen Liga erst einmal fangen, es wird einem nichts geschenkt. Nach den Negativerlebnissen in der Vorsaison wollen wir den Spaß zurückgewinnen und unbedingt unsere Trainingsleistungen auf den Platz bringen.“

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen