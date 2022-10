Hollenbach und Ecknach im freien Fall - Wer steht wieder auf?

Plus Hollenbach kann auswärts den freien Fall stoppen. Auch Ecknach und Aindling stehen schon unter Druck. Wie Affing endlich den ersten Dreier einfahren will.

Der TSV Hollenbach will die Rote Laterne wieder abgeben. Etwas gutzumachen haben auch der TSV Aindling und der VfL Ecknach. So hofft der FC Affing auf den ersten Dreier.