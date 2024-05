Fußball

vor 1 Min.

Hollenbach unter Druck: Das große Zittern beginnt im Krebsbachtal

Plus Der TSV Hollenbach benötigt dringend Punkte im Abstiegskampf. Der SC Griesbeckerzell kann schon alles klar machen. Der TSV Aindling will Vierter werden.

Noch zwei Spieltage stehen für die heimischen Mannschaften in der landes- und Bezirksliga auf dem Programm. Zwei Teams können locker aufspielen, zwei müssen zittern.

Seit dem vergangenen Spieltag ist der TSV Aindling endgültig gerettet. Am Samstag steht für den Aufsteiger das letzte Auswärtsspiel der Saison beim SC Aufkirchen an. Für den TSV steht eine der weitesten Auswärtsreisen an den Starnberger See an. "Dieses letztes Auswärtsspiel hat sicher seinen Reiz, da es für die Gastgeber um jeden Punkt geht und wir von dieser weiten Fahrt nicht mit leeren Händen zurückkommen wollen", so Aindlings Sportchef Josef Kigle, der Platz vier verteidigen möchte. Nicht mehr zum Einsatz werden Xaver Kroll und Marc Radoki kommen, auch Dominic Robinson wird heuer wohl nicht mehr spielen, auch Christoph Hartmann konzentriert sich auf die neue Saison. Im Hinspiel setzte sich der TSV knapp mit 2:1 durch. Kigle: "Ziel ist ein Punkt, optimal wäre natürlich mehr. Wir sind gut drauf, die Jungs können unbeschwert aufspielen."

