Hollenbach verlängert mit Trainerduo und holt Anzano zurück

Der TSV Hollenbach stellt die Weichen für die kommende Saison. Christoph Burkhard und Daniel Zweckbronner verlängern, ein alter Bekannter kehrt im Winter zurück.

Beim Tabellenführer der Bezirksliga Nord, dem TSV Hollenbach laufen die Planungen für die neue Saison bereits auf Hochtouren. Neuigkeiten gibt es zum Trainerduo. Bereits im Winter tut sich etwas im Spielerkader.

In die kommende Spielzeit, egal ob Bezirks- oder Landesliga, gehen die Krebsbachtaler mit ihrem bewährten Trainerduo Christoph Burkhard und Daniel Zweckbronner. Der Verein schenkt seinen Coaches, die seit vergangenen Winter beim TSV die Kommandos geben, auch in der kommenden Spielzeit das Vertrauen und setzt auf Kontinuität. „Die hohe Trainingsbeteiligung, sowie die gute Stimmung in allen drei Teams und letztlich auch der sportliche Erfolg lassen keine zwei Meinungen zu“, so Abteilungsleiter Bernhard Fischer. „Zwecke und ich waren uns einig, dass wir weitermachen wollen, wenn wir das weiterhin als Duo tun können. Wir harmonieren super und verfolgen eine ähnliche Spielphilosophie“, freut sich Ex-Profi Christoph Burkhard.

Christoph Burkhard (rechts) hat beim TSV Hollenbach verlängert. Foto: Melanie Nießl

Auch Zweckbronner hat die Verlängerung alles andere als Kopfzerbrechen bereitet: „Meine Familie hat es abgesegnet. Das Gespräch mit dem Verein hat dann nur zwei Minuten gedauert.“ Beim aktuellen Tabellenführer der Bezirksliga Nord sieht er noch viel Potenzial. Dies weiter auszuschöpfen, nennt er als oberstes Ziel. „Die Jungs sind willig. Es macht riesigen Spaß, mit ihnen zu arbeiten. Im taktischen, wie auch spielerischen Bereich geht aber noch mehr.“ Auch die Kaderplanung für die neue Spielzeit ist beim TSV Hollenbach schon weit fortgeschritten.

Drei Abgänge beim TSV Hollenbach

Das Gros der Mannschaft gab bereits seine Zusage für eine weitere Saison. Verabschieden werden sich dagegen im Winter neben Niko Pitsias, der wie berichtet zum TSV Aindling wechselt, auch Konstantinos Morfakis (Türkgücü Königsbrunn), sowie Manuel März (DJK Stotzard).

Als Verstärkung dürfen Burkhard und Zweckbronner ab sofort einen alten Bekannten begrüßen - Ricardo Anzano kehrt nach Hollenbach zurück. 2016 kam der Mittelfeldspieler vom SV Hammerschmiede zum TSV. Nach drei erfolgreichen Jahren wechselte er zum TSV Gersthofen, mit denen er im vergangenen Sommer den Aufstieg in die Landesliga feierte. In der laufenden Saison bestritt er allerdings keine Partie. „Rici braucht keine große Eingewöhnungsphase. Er hat den Kontakt nach Hollenbach nie verloren, war oft als Zuschauer bei unseren Spielen dabei und hat sich auch bei Mannschaftsabenden sehen lassen. Mit ihm werden wir in der Offensive noch flexibler“, so Burkhard über den 27-Jährigen. Im Sommer stoßen außerdem wieder einige Akteure aus dem eigenen Nachwuchs in den Seniorenbereich.

Auch mit den Trainern der Zweiten Martin Aechter (33) und Fabian Schmidt sowie der Dritten Tobias Wittmeir und Thomas Aechter wurde verlängert. (nzf)