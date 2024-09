Hollenbach will Spitze verteidigen - Herkulesaufgabe für Ecknach

Der TSV Aindling geht mit viel Selbstvertrauen in die Partie am Samstag beim FSV Pfaffenhofen. Schließlich ist das Team von Trainer Florian Fischer seit drei Spielen ungeschlagen. Zuletzt gewann der TSV souverän mit 3:0 gegen den Vorjahresvizemeister FC Kempten. Jetzt geht es zum aktuellen Tabellenneunten. Allerdings ist anzumerken, dass die Partie auswärts stattfindet. Dort tun sich die Aindlinger schwerer. Zuhause am Schüsselhauser Kreuz wurden alle Partien gewonnen - und das ohne Gegentreffer. Auswärts treffen sieben Zähler in fünf Spielen zu Buche. Das Duell in der vergangenen Saison ging übrigens mit 3:0 deutlich an die Gastgeber aus Oberbayern.