Hollenbacher Chef nimmt Spieler in die Pflicht - Aindling gegen Primus

Plus Der TSV Aindling empfängt Schwabmünchen. Der TSV Hollenbach steht bereits unter Druck. Auch Griesbeckerzell benötigt Punkte. Ecknach will Trend fortsetzen.

Nach vier Spielen ohne Sieg nimmt Hollenbachs Abteilungsleiter seine Spieler in die Pflicht. Der TSV Aindling kann den Spitzenreiter stürzen. Der VfL Ecknach will den Schwung mitnehmen. Griesbeckerzells Trainer trifft auf einen alten Weggefährten.

Ein Spitzenspiel steht am Sonntag an, wenn ab 18 Uhr der TSV Aindling auf den Lokalrivalen TSV Schwabmünchen trifft. Es ist das Duell des Fünften gegen den Spitzenreiter. Zum richtigen Zeitpunkt sieht es personell beim Team von Trainer Christian Adrianowytsch wieder besser aus, wenn auch ein paar Spieler ohne Abschlusstraining an den Start gehen. Einzig bei Moritz Wagner ist es unklar, ob er es rechtzeitig schafft. Anton Schöttl ist angeschlagen, sein Einsatz entscheidet sich kurzfristig. „Ansonsten haben wir den gleichen Kader wie letzten Freitag“, so der Coach. In Aindling gab es nach der Niederlage vergangene Woche beim VFL Kaufering einiges aufzuarbeiten: „Beim letzten Auftritt haben wir die Punkte ganz klar verloren“, so Sportchef Josef Kigle. „Das darf bei diesem Match nicht passieren. Wir sind drei Punkte von der Tabellenführung weg, da sollte ganz klar sein, was mein persönliches Ziel ist“ so Kigle“, so Kigle, der hinzufügt: „Auch wir können Fußball spielen, es wird zwar schwer, aber definitiv machbar. Vor guter Kulisse möchten wir die drei Punkte mitnehmen.“ (joj)

